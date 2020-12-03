«ياس مول» يدخل غينيس بأضخم مجسّم من الرمال

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نجح «ياس مول»، أكبر مركز تجاري في أبوظبي، أمس، بدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أضخم مجسم فني تم تشكيله من الرمال في العالم؛ ويتكون المجسم من طبقات رمال مصبوغة بألوان علم الإمارات، احتفالاً باليوم الوطني التاسع والأربعين للدولة.

وتولّى فريق من الفنانين المتمرّسين صنع المجسم الفني الرملي ببراعة كبيرة، وقد وصل وزنه إلى 2.245 كغ. وحضر ممثّل عن موسوعة غينيس لتقديم الشهادة إلى المسؤولين في «ياس مول».

وسيبقى المجسّم الفني ذو الرقم القياسي معروضاً في ساحة «تاون سكوير» حتى 5 ديسمبر 2020 ليشاهده الزوّار والمتسوّقين، والذين سوف يكون في انتظارهم أيضاً خيارات متنوعة لتناول الطعام والتسوّق والترفيه.

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