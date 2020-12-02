حديقة حيوان تحتفي بولادة أول فيل منذ افتتاحها قبل 138 عاماً

المصدر: (طوكيو - د ب أ)

أثار فيل آسيوي صغير إعجاب الزائرين في حديقة حيوان بالعاصمة اليابانية طوكيو أمس، عندما ظهر للمرة الأولى، فهو أول فيل يولد بالحديقة منذ افتتاحها في عام 1882.

وُلد الفيل الصغير، الذي أرسلت تايلاند والديه هدية لليابان، في 31 أكتوبر الماضي، في حديقة حيوان أوينو بطوكيو، ويبلغ طوله الآن متراً واحداً تقريباً ويزن نحو 120 كيلوجراماً، حسبما أفادت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وأرسلت تايلاند أنثى الفيل أوتي (22 عاماً) والفيل أرتيد هدية لليابان بمناسبة عيد ميلاد الأميرة إيكو، الابنة الوحيدة للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو. وفي اليوم الأول من مواجهة الجمهور، بدا الحيوان الصغير على راحته، وهو يتجول مع والدته أوتي، كما شوهد وهو يرضع منها.

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