العنب يكافح آلام الظهر

المصدر: (دبي - البيان)

من المعروف أن ألم الظهر من الممكن أن يحدث في أي وقت، كما أنه يؤثر سلباً على حياة الشخص، وفي بعض الحالات يكون سبب الألم هو الالتهاب المزعج.

ويُنصح الأطباء عادة باستخدام الأدوية المضادة للالتهابات للعلاج، ويمكن أن يلعب ما نأكله أيضاً دوراً في تقليل الالتهاب في الجسم. لذا، ينصح خبراء الصحة بالعنب في المساعدة في مكافحة آلام الظهر.

إذ يحتوي العنب، بحسب موقع روسيا اليوم، على مضاد للالتهابات يعرف باسم ريسفيراترول، ووجد أنه يحارب الألم. ويميل هذا المركب إلى أن يتركز في الغالب في قشور وبذور العنب والتوت. وتشير دراسة منشورة في مجلة Spine، إلى أن حقن الريسفيراترول، يمكن أن يساعد عبر إبطاء معدل تدهور الفقرات في العمود الفقري.

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