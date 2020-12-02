محاولات لإخراج فرنسي يزن 300 كيلوغرام من منزله

المصدر: فرنسا - أ ف ب

حاول عناصر إغاثة أمس إخراج رجل يقرب وزنه من ثلاثمئة كيلوغرام من منزله في مدينة بربينيان جنوب غربي فرنسا حيث يقبع منذ سنوات، في عملية بالغة الحساسية قد تشكل خطراً على حياته، وفق صحافيين من وكالة فرانس برس في المكان.

ويتعذر إخراج الفرنسي آلان بانابيير البالغ 53 عاماً والذي يعيش على الأرض في منزل لا يستوفي شروط السلامة، عبر السلالم نظراً إلى عدم قدرة الرجل على العبور من باب الغرفة، في هذه العملية «بالغة الخطورة» وفق محاميه جان كودونييس.

وبعد أعمال تدعيم أولى للمنزل المؤلف من طبقتين في حي ذي شوارع ضيقة في وسط المدينة الواقعة في منطقة البيرينيه الشرقية، جند نحو خمسين شخصاً أمس بينهم شرطيون وعناصر إطفاء وفرق طبية لمحاولة إخراج الرجل.

وسيهدم هؤلاء جزءاً من واجهة الطبقة الأولى من المنزل لإجلاء بانابيير قبل نقله أفقياً إلى حجرة محمولة على رافعة ستنزل الرجل على الطريق حيث تنتظره سيارة إسعاف. وسيُنقل بانابيير بداية إلى المستشفى للخضوع لـ"تقويم شامل" لوضعه الصحي، قبل نقله بعد أسابيع إلى مركز لإعادة التأهيل.

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