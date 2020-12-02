عنكبوت يختبئ في مقبض سيارة

المصدر: (دبي - البيان)

أصيبت امرأة أسترالية بالذعر، مؤخراً، بعدما وجدت عنكبوتاً كبيراً في مقبض باب السيارة الأمامي، وتقول إنها ما زالت مصدومة حتى اليوم، ولا تستطيع أن تقود عربتها، حسب موقع سكاي نيوز.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن المرأة كانت تهم بفتح سيارتها المركونة في الخارج لأجل قيادتها صوب مكان ما، فإذا بها تلاحظ أن عنكبوتاً يعلوه الشعر قد حشر نفسه في مقبض الباب. وشاركت صاحبة السيارة صورة على موقع فيسبوك، فانهال عدد كبير من المعلقين بالأسئلة والردود الطريفة، بعدما أُطلق على العنكبوت اسم «كريستين».

ولجأ العنكبوت إلى الاختباء في هذا المكان، في محاولة للتخلص من الحرارة التي تطغى على الطقس في منطقة ساوث ويلز، جنوب شرقي أستراليا. واعتقدت المرأة في البداية، أن الأمر يتعلق بيرقة من اليرقات، في مقبض السيارة، ثم تبين أن عنكبوتاً هو «الضيف المتطفل».

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