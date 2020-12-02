طاهٍ آلي يقدم الطعام في مدرسة صينية

المصدر: (شنغهاي - رويترز)

تستخدم مدرسة في مدينة شنغهاي الصينية إنساناً آلياً، بلون أصفر فاقع، لتحضير الأطباق وتقديمها في المقصف، في محاولة لتحسين سلامة الغذاء في الوقت الذي تكافح فيه الصين للسيطرة على تفشي فيروس «كورونا».

وبدأت مدرسة مينهانغ الثانوية التجريبية، التي يتراوح أعمار تلاميذها بين 11 و13 عاماً، استخدام الروبوت في أكتوبر، بعد فترة قصيرة من افتتاح المدرسة، الأمر الذي أدى إلى الاستغناء عن الطهاة.

ويستخدم الروبوت الذي يبلغ طوله ثلاثة أمتار تقريباً ذراعه ليلتقط الأطباق الفردية المعدة سلفاً مثل البيض المطهو على البخار وأجنحة الدجاج المقلية ويضعها في جهاز مايكرويف ضخم لتسخينها قبل فترة الغداء.

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