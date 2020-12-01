القبض على محام بتهمة سرقة "جوز بط"

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن ضباط المباحث بقسم شرطة دمنهور في البحيرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط محام مفصول بتهمة سرقة بطتين من إحدى السيدات ( بائعة طيور) بمدينة دمنهور المصرية.

ووفق صحيفة الأخبار المصرية تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل لنيابة دمنهور التى باشرت التحقيق.



وتفاصيل القضية تعود لتلقي العميد مصطفى زامل مأمور قسم شرطة دمنهور بلاغًا من إحدي السيدات تفيد بقيام أحد الأشخاص يقود سيارة ملاكي بسرقة «جوز بط » منها بعد مغافلتها أثناء بيع الطيور بمنطقة شبرا وفر هاربًا.



وبالفحص تبين للمقدم ماجد الحبشىي رئيس مباحث قسم دمنهور أنه أثناء قيام سيدة ببيع الطيور بسوق حي شبرا بمدينة دمنهور، ونزول شخص من سيارة ملاكي وطلبه شراء بطتين من السيدة وعقب الانتهاء من عملية الشراء طلب منها شراء 2 كليو بطاطس وأثناء تحضير السيدة للبطاطس فر هربًا، وبمراجعة الكاميرات الموجودة في المنطقة أظهرت أرقام السيارة وتم تحديد صاحبها.

وعلى الفورانتقل ضباط المباحث وتم ضبط المتهم ويدعي «محمد»، محام مفصول من نقابة المحامين وتبين وجود البطتين وتم التحفظ عليهم، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز