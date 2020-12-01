الدبابير تهدّد الملاحة الجوية في أستراليا

المصدر: (دبي - البيان)

شكل تكاثر الدبابير التي أفلتت من قيود الأمن الإحيائي الصارمة في أستراليا تهديداً لأمن الطيران في مطار بريسبين وفقاً لموقع محطة «سي.إن.إن» الأمريكية. وتعتبر أنابيب بيتو الفجوة المثالية حيث تبني الدبابير أعشاشها بسرعة قصوى. وأشار ألان هاوس، العالم البيئي من معهد «إيكو-لوجيكال» الأسترالي بالقول: «لدينا تقارير من الطاقم الأرضي في بريسبين بأنه يمكن لطائرة الوصول إلى البوابة وفي غضون دقيقتين أو ثلاث يكون هناك دبور يحوم حول فتحة الأنبوب مستطلعاً. وأدركنا أن الأمر ليس حادثاً عرضياً، ويمكن أن يتسبب بحوادث خطيرة».

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