ابتكار أكشاك قابلة للتركيب في دبي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

كانت فعاليات أسبوع دبي للتصميم في نسختها السادسة التي أقيمت أخيراً، على موعد مع مفهوم جديد لأكشاك بيع بالتجزئة وأكشاك طعام يمكن تركيبها بسهولة.

وكان أحد الاستوديوهات قد ابتكر مفهوم الكشك «الدرم» للمشاركة في مسابقة «اربان كوميشنز» ضمن فعاليات الأسبوع الذي غطى جوانب عدة من أعمال التصميم.

وأوضح مدير الاستديو، أندو فاراناسي، فكرة التصميم لموقع «كايتر ميدل إيست» قائلاً: «يعتمد مفهوم البيع بالتجزئة على مستند المشروع، كمصدر إلهام لناحية فائدته ومرونته واستدامته وقابليته للتركيب».

مضيفاً: «إن الشكل يكون مكتفياً ذاتياً بجميع مكوناته، ويمكن أن يقام بشكل مستقل في أي بيئة حضرية، ونظراً لقابليته للتركيب، فإن تجميع المكونات وترتيبها متميزان، وليسا عبارة عن خطوط رتيبة»، مشيراً إلى أن فريق الاستديو وسع الجدران الخارجية، حيث العلامات التجارية في كل وحدة من الوحدات لجذب الزبائن.

وأضاف فاراناسي: «اكتسبت شاحنات الطعام زخماً بسبب قدرتها على الحركة، لكنها تأتي بأحجام محددة مسبقاً والعديد من القيود، ولقد درسنا جميع العناصر التي يتطلبها مفهوم البيع بالتجزئة مما يسمح لمستخدميها الإضافة والتوسع اعتماداً على نوع الطعام أو البضائع التي يبيعون». هذا وتشتمل وحدة الخدمة على حوض للغسيل والأجهزة المطلوبة.

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