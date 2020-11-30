ابن الشيخ عبد الباسط يكشف وصية والده بعد 32 عاماً على رحيله

تمر اليوم الاثنين 30 نوفمبر الذكرى الـ 32 لرحيل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، أحد أبرز عمالقة تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم، والذي اشتهر بلقب "صاحب الحنجرة الذهبية وصوت السماء وصوت مكة".

وكشف اللواء طارق ابن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، عن أن وصية والده قيل رحيله فى مثل هذا اليوم عام 1988، حيث أوصى والده قبل رحيله بنشر القرآن الكريم بصوته برواية ورش عن نافع والتى طلب تسجيلها منه الملك محمد الخامس ملك المغرب عام 1986 أى قبل رحيله بعامين.

ونقل موقع اليوم السابع عن طارق عبد الباسط عبد الصمد قوله إنه بالفعل تمت مراجعة المصحف وإهداؤه للإذاعة المصرية تمهيدا لنشره للمرة الأولى خلال هذه الأيام.

وتحيي أسرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد اليوم الاثنين 30 نوفمبر الذكرى الـ 32 لرحيله، حيث يؤكد نجله "الشيخ ياسر" أن إحياء ذكرى والده تكون بتلاوة وختم القرآن الكريم لعدد من محبى الشيخ وتلاميذه تمتد من بعد صلاة المغرب وحتى بعد صلاة العشاء فى مسجد الحامدية الشاذلية.

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