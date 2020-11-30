بايدن يعيد تقليداً غاب عقداً عن البيت الأبيض

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بعد أكثر من عقد على الغياب، يعود القط لينضم لمصاف رتب الحيوانات الأليفة الرئاسية في البيت الأبيض، وفق ما غردت جين بولي، من برنامج «سي بي إس صنداي مورنينغ» أخيراً. وسبق للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أن أعلن خلال حملته الانتخابية، أن الوقت قد حان لإعادتها لتسرح إلى جانب كل من الكلبين «تشامب» و«مايجور»، في أرجاء البيت الأبيض. وأشارت الدكتور جيل بايدن، السيدة الأولى الجديدة، في حديث أجرته معها محطة «فوكس 5»، إلى أنه لا مانع لديها في اقتناء هرة، لو أصبح زوجها رئيساً. ولم يتم الكشف عن نوع القط واسمه، كما رفض ممثلو العائلة إعطاء أي تفاصيل ذات علاقة.

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