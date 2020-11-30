الذكاء الاصطناعي.. شاعراً

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

اكتسب الشعر اسمه من الشعور، حيث يجسد الشاعر أحاسيسه ومشاعره خلال تجربة وجدانية معينة، في قالب نصي له معايير خاصة وأوزان محددة، مشكلاً صوراً بديعية تخرج الشعر عن طبيعة كلامنا العادي، وتطبعه بطابع بلاغي وبيان جمالي.

لكن، يبدو أن «غوغل» قررت أن تعيد صياغة الفكرة السابقة، حيث طور عملاق خدمات الإنترنت الأمريكي، منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها أن تساعد في تأليف الأبيات الشعرية. وحسب موقع «فيز دوت أورج» المتخصص في التكنولوجيا، قامت «غوغل» بتغذية المنظومة التي تحمل اسم «فيرس باي فيرس» أي «بيت بعد بيت» بعشرات الآلاف من الأشعار والأبيات التي نظمها أعظم شعراء العالم، حتى أصبح بمقدورها تأليف الأبيات الشعرية مع مراعاة قواعد النحو والإملاء. ومن أجل الاستفادة من المنظومة الجديدة، يقوم مستخدم البرنامج بكتابة أول بيت من القصيدة بمفرده ثم يختار من بين أسماء 22 شاعراً شهيراً مسجلين على البرنامج، فتقوم المنظومة باقتراح أبيات شعرية من تأليفها حسب أسلوب الشاعر الذي تم اختياره. ومن بين الشعراء المسجلين على المنظومة إيميلي ديكسون وروبرت فروست وبول لورانس دونبار وإدجار آلان بو.

وتتيح المنظومة الجديدة للمستخدم إمكانية اختيار الشكل الشعري المراد اتباعه في التأليف مثل الشعر الرباعي أو الشعر الحر وغير ذلك، وكذلك اختيار القافية المراد الالتزام بها.

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