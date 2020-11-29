قطة عائلة بايدن تعيد تقليداً غاب أكثر من عقد عن البيت الأبيض

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بعد أكثر من عقد على الغياب يعود القط لينضم لمصاف رتب الحيوانات الأليفة الرئاسية في البيت الأبيض، وفق ما غردت جين بولي من برنامج "سي بي إس صنداي مورنينغ" مؤخراً قال خبر في "نيويورك تايمز".

وسبق للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أن أعلن خلال حملته الانتخابية أن الوقت قد حان لإعادتها لتسرح إلى جانب كل من الكلبين تشامب ومايجور في أرجاء البيت الأبيض. وأشارت الدكتور جيل بايدن في حديث أجرته معها محطة "فوكس 5"إلى أنه لا مانع لديها فيما لو أصبح زوجها رئيساً من اقتناء هرة. وقالت: "سأحب أن يكون لدي هرة فأنا أحب رؤية الحيوانات تتجول في أرجاء المنزل. ويكون الثنائي بايدن بذلك قد استعاد تقليد الحيوانات الأليفة الرئاسية مع دخوله البيت الأبيض في يناير المقبل، علماً أن الرئيس ترامب رفض وجود حيوانات أليفة خلال فترة ولايته.

إلا قطة بايدن لن تكون الأولى حيث اقتنى الرئيس الأسبق بوش آخر قطة عاشت في البيت الأبيض وكان اسمها "إنديا".

ولم يتم الكشف عن نوع القط واسمه كما رفض ممثلي العائلة إعطاء أية تفاصيل ذات علاقة.

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