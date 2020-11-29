فانكوفر تحتضن أعلى ناطحة سحاب مستدامة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

كشف مصممون من استوديو «دبليو كيه كيه» البريطاني عن المشاهد الأولى لناطحة سحاب شارع «نلسون 1075» في مدينة فانكوفر الكندية، المقرر أن يصبح أطول مبنى متموج في العالم يحمل اسم «المنزل الخامل» بحسب موقع «ديزين». يطلّ المنزل المصمم على حديقة نلسون بارك في حي «وست إند»، حيث ستضم ناطحة السحاب التي ترتفع 178 متراً 480 وحدة سكنية ذات موفر للطاقة.

وقد تم بناء ناطحة السحاب بهدف إثبات أن المباني المعمارية المرتفعة والعصرية يمكن أن تكون مستدامة وبمعايير تراعي الاستهلاك المنخفض للطاقة.

وعلق طوم رايت الشريك المؤسس لـ«دبليو كيه كيه» نقلاً عن موقع «ديزين»: «من المعروف أن فانكوفر من أجمل الأماكن للعيش في العالم، وتحرص القيادة على جعلها الأكثر استدامةً على وجه الأرض. نؤمن بأن البرج الجديد سيشكل اختباراً للمباني الشاهقة في مدن العالم». وما إن يكتمل المشروع، حتى يكون أطول مبنى خامل في العالم على نحو يفوق مبنى بيالبو في إسبانيا الذي يبلغ ارتفاعه 88 متراً.

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