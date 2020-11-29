496 مليون دولار تحوّل «متحف شينزن» لنهر هندسي

المصدر: إعداد: فاتن صبح

حصل متحف شينزن للتاريخ الطبيعي بالصين على تصميم جديد سينفذه الفائزون بمسابقة دولية جذبت 70 مقترحاً من حول العالم. ويضم الفريق الفائز كلاً من «3 إكس إن» و«بي وإتش» للهندسة المعمارية و«زوبو» للتصميم. وسيدرج المتحف على لائحة شينزن «للمرافق العشرة الثقافية للعصر الجديد»، وسيشكل موقعاً علمياً طبيعياً من الطراز العالمي المخصص لتفسير قانون الارتقاء، ويظهر التضاريس الجغرافية لشينزن وبيئتها من منظور عالمي مع مناصرة العلم، وفقاً لموقع «ديزين».

وسيطلق اسم «دلتا» على المشروع تيمناً بدلتا نهر اللؤلؤة وسيتم تصميمه ليرتفع بشكل خفي من داخل النهر مع سقف أخضر يتيح للزوار الانغماس في مشهدية من الجمال الطبيعي. أما السقف فسيقوم مقام الحديقة العامة التي تتباهى بأشكال هندسية عضوية تتخذ أشكال الهندسة المعمارية. وقد استلهم الشكل الديناميكي من مجرى النهر حيث سيحظى المتحف بمنظر جديد مع كل انعطاف. وتقدر قيمة المشروع بـ496 مليون دولار وذلك فيما عدا كلفة الحصول على نماذج من الحيوانات والنباتات والمعادن والمتحجرات التي ستعرض على مساحة 365 ألف قدم مكعب.

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