عرض «بورتريه سيدة» بعد 23 عاماً من فقدها

المصدر: روما - د ب أ

عادت لوحة لرائد الفن الحديث النمساوي جوستاف كليمت، للعرض مجدداً في صالة فنية إيطالية أمس، بعدما فُقدت لنحو 23 عاماً.

وكانت لوحة «بورتريه سيدة» قد سُرقت من صالة ريتشي أودي جاليري في بياتشينزا بشمال إيطاليا في فبراير 1997 وتم العثور عليها في باحة نفس صالة العرض في ديسمبر 2019.

وكان بستانيون قد عثروا على اللوحة داخل تجويف محمي بباب معدني ومغطى بطبقات سميكة من نبات اللبلاب في باحة صالة العرض. وكانت ملفوفة بحقيبة بلاستيكية سوداء ويبدو أنها لم تتضرر.

واللوحة من سلسلة بورتريهات أنهاها كليمت في سنواته الأخيرة بين 1916 و1918.

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