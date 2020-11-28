«طائر يحمل قنبلة» لبانكسي بـ170 ألف يورو

المصدر: (أمستردام - د ب أ)

بيعت لوحة «طائر يحمل قنبلة يدوية» لفنان الجرافيتي الغامض بانكسي مقابل 170 ألف يورو (202.500 دولار) بالمزاد في هولندا، أول من أمس.

وأفادت وكالة الأنباء الهولندية، نقلاً عن دار مزادات «هيسينك» في مدينة زوله، أن جامع لوحات هولندي اشترى اللوحة التي رسمت عام 2002.

وكانت اللوحة ضمن المجموعة الفنية الخاصة التي يمتلكها جامي، نجل رون وود، عازف الجيتار الشهير من فريق «رولينج ستونز»، بحسب دار المزادات.

وعرضت دار هيسينك صورة للوحة التي يظهر فيها طائر يحمل في منقاره قنبلة يدوية.

وما زالت شخصية الفنان بانكسي محاطة بالغموض، رغم أنه من المعروف أنه ينحدر من مدينة بريستول بجنوب غرب إنجلترا.

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