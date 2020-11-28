العثور على بطريق أبيض «نادر»

المصدر: (كيتو - أ ف ب)

عُثر على بطريق نادر بريش أبيض يغطيه بالكامل في جزر غالاباغوس في الإكوادور، والتي تتميّز بثروة نباتية وحيوانية فريدة من نوعها في العالم، وفق ما أعلن المتنزّه الوطني في الأرخبيل.

وأوضح المتنزّه في بيان: «قد يكون مرّد ذلك حالة جينية لفقدان جزئي لتصبّغ الريش تُعرف باسم اللوسية»، مع الإشارة إلى «وجوب إجراء تحاليل جينية للتأكّد من هذا الوضع».

وكشف البيان أن حالات من هذا النوع قد رُصدت عند حيوانات أخرى في الأرخبيل، من بينها أسماك قرش وسحال وكركند شائك، لكنّها المرّة الأولى التي ترصد عند طائر بطريق. وشوهد الحيوان للمرّة الأولى قبل أسبوع من قبل المرشد جيمي باتينيو على جزيرة إيزابيلا، إحدى جزر الأرخبيل الواقع على بعد ألف كيلومتر من ساحل الإكوادور.

ويستمدّ أرخبيل غالاباغوس الذي شكّل مختبراً طبيعياً للعالم البريطاني تشارلز داريون لوضع نظرّيته حول تطوّر الأنواع، اسمه من السلاحف العملاقة المنتشرة فيه.

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