رصد «أجمل قاتل في المحيط»

المصدر: دبي - البيان

صادفت امرأة أثناء تنزهها على شاطئ في شبه جزيرة كيب تاون بجنوب إفريقيا، مخلوقاً بحرياً غريباً أثناء السير، في 16 نوفمبر الجاري.

ويوصف المخلوق البحري بأنه «أجمل قاتل في المحيط» بسبب لونه الأزرق المبهر ولسعته القاتلة.

وتم العثور على المخلوق المعروف علمياً باسم Glaucus atlanticus، والشهير باسم «التنين الأزرق»، على شاطئ «فيش هوك» بالقرب من كيب تاون في جنوب إفريقيا، من قبل امرأة تدعى ماريا فاغنر، حسب موقع «روسيا اليوم».

وتشمل أعراض لسعة التنين الأزرق الغثيان والألم والقيء والتهاب الجلد التماسي التحسسي الحاد.

وقالت فاغنر: «كان لدي شعور بأن لمس هذا المخلوق سيؤذيني، ولحسن الحظ ابتعدت عنه»، غير أنها التقطت له صوراً جميلة نشرتها على حساباتها.

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