إلغاء مراسم تحية الإمبراطور الياباني بسبب «كورونا»

المصدر: (طوكيو - د ب أ)

ألغت اليابان مراسم تحية الإمبراطور ناروهيتو بمناسبة العام الجديد في القصر الإمبراطوري، في إطار جهود منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتي إلغاء الحدث السنوي، والذي كان من المقرر عقده في 2 يناير المقبل، في الوقت الذي تكافح فيه اليابان للتعامل مع الارتــــفاع الأخـــير في معدل الإصابات الجــــديدة بالفــــيروس.

وتطلب أربع مدن رئيسية، بما في ذلك العاصمة طوكيو، حالياً من الحانات والمطاعم خفض عدد ساعات العمل.

وفي 2 يناير الماضي، أرسل ناروهيتو، الذي تولى عرش الأقحوان في مايو 2019، تحياته بالعام الجديد للمرة الأولى أمام عشرات الآلاف من المهنئين في القصر.

وشاركت الإمبراطــــورة ماســـــاكو، وأفراد من العائلة الإمبراطورية في الحفل، ورحبوا بالحـــــشد المــــبتـــــــهج من الـــــــشرفة. ويذكــــر أن هـــــذه هي أول مـــــرة تلغى فيها هذه المراســــم منذ عام 1990، عندما كانت اليابان فـــــي حداد على وفاة الإمبراطور هيروهيـــتو، جد ناروهيتو في العام السابق.

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