إحباط تهريب عملات تعود لعهد الإسكندر الأكبر

المصدر: (دبي - البيان)

أحبطت سلطات ميناء رفح البري، أمس، محاولة تهريب تسع عملات معدنية نادرة خارج مصر، حسب موقع «سكاي نيوز».

وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان، إن الوحدة الأثرية بميناء رفح البري، بالتعاون مع سلطات الجمارك، نجحت في ضبط العملات خلال محاولة تهريبها.

وأكد مدير عام مركز الوحدات الأثرية بشمال سيناء، رجب الحسيني، أن العملات المضبوطة ترجع للعصر اليوناني، وتحديداً إلى فترة حكم الإسكندر الأكبر.

وأضاف أن العملات مدون عليها كتابات باللغة اللاتينية لاسم الإسكندر الأكبر، وعلى الوجه الآخر صور الإسكندر الأكبر مرتدياً جلد الأسد تشبهاً بهرقل.

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