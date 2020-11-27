الأوعية القاتلة زادت خلال قيود «كوفيد 19»

المصدر: (برلين - أ ف ب)

كشفت دراسة صادرة، أول من أمس، أن حوادث الأوعية الدموية القاتلة، ومنها السكتات الدماغية، والنوبات القلبية، زادت في ألمانيا خلال الربيع الفائت، بعد فرض القيود الهادفة إلى احتواء تفشّي فيروس «كورونا» المستجد. فقد ارتفع عدد المتوفين خلال الأيام الثلاثين التي تلت تعرّضهم لسكتات دماغية، أو نوبات قلبية إلى 740، بزيادة قدرها نحو 15 % عن عددهم عام 2019، وفقاً لدراسة أجراها صندوق التأمين الصحي الألماني.وتناولت الدراسة، الفترة الممتدة من 16 مارس إلى 05 أبريل، التي طبقت خلالها في ألمانيا إجراءات، كإقفال المتاجر والمطاعم، أو الحدّ من التجمعات الخاصة، ولكن ليس الإقفال الصارم.

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