«السستم واقف».. تحصد غينيس كأعلى مبيعات تذاكر

المصدر: إعداد: نهى حوّا

سجلت أول مسرحية إلكترونية عربية «السستم واقف»، الرقم القياسي، كالأكثر مبيعاً للتذاكر على الإنترنت في أنحاء العالم، مع بيع أكثر من 1400 تذكرة على المستوى الإقليمي في يوم واحد، في تجاوز للرقم القياسي العالمي البالغ ألف تذكرة من المبيعات الرقمية، لأي عرض مسرحي.

وقد دخل «مكتب ريختر الإبداعي»، وهي وكالة التسويق في الكويت، التي كانت وراء فكرة العمل، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، على إنشائها أكبر إنتاج مسرحي رقمي في العالم خلال «كوفيد 19».

العمل عبارة عن تعاون فريق متنوع من رواد الأعمال العرب، ومديري المسرح والكتاب والممثلين العرب. وقد صرح الشريك المؤسس في «مكتب ريختر الإبداعي»، بدر العيسى، لمجلة «ستارت آب»: «نجاح المسرحية الرقمية «السستم واقف» في الكويت والمنطقة، نابع من المواهب والقدرات المخبأة للشباب العربي، الذين يعملون معاً لتجاوز أوقات الأزمات. ومن خلال هذه الجائزة، تمكنوا من تحقيق رقيم قياسي دولي، نتيجة للعمل الجماعي الناجح، الذي يجمع بين عقلية ريادة الأعمال والنهج الفني».

وكان قد تم إنتاج العرض المسرحي الرقمي الكويتي، خلال عطلة العيد، بهدف ترفيه الجمهور، بينما كانت المنطقة تواجه إغلاقاً تاماً، وقد تمكن الفريق من تأمين مصادر دخل جديدة، بابتكار مقاربة التسويق الرقمي.

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