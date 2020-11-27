«لونلي بلانيت» يصدر دليلاً للسياحة في الإمارات

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

كثيرة هي العجائب الثقافية والدينية والتجارية المنثورة على صفحة الرمال الشاسعة في الصحراء العربية، ومن هذا المنطلق، أصدر موقع «لونلي بلانيت»، دليلاً يفصل تجارب سفر مذهلة، ونصائح فضلى لرحلة ممتعة لكل من الإمارات وسلطنة عمان، ومحطات أخرى في الجزيرة العربية.

بدءاً من زيارة إلى جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، مروراً بعدد من الأماكن اللافتة، وصولاً إلى تناول عشاء عند قمة برج خليفة في دبي، يستمتع المسافر بتجربة ساحرة، مستعيناً بدليل سفر، يتضمن الكثير من الخرائط الملونة، وأجمل صور المواقع، إضافةً للملامح الرئيسة، ومخططات لرسم مسارات رحلات تتوافق مع احتياجات الفرد واهتماماته.

ويضم الدليل كذلك، أسرار مطلعة، توفر الوقت والمال، وتتيح التنقل بسهولة، وتفادي الازدحامات، إضافةً لاستعراضات شفافة، تتعلق بميزانيات المنام والمأكل والسياحة والتسوق، والمعالم الخفية التي تغفلها غالبية الأدلة. وتمنح التحليلات الثقافية، تجربة سفر أكثر ثراءً وجدوى. ويوجد داخل الدليل السياحي، أقسام موزعة على كل بلد، أبرزها الإمارات العربية المتحدة وعمان والسعودية والبحرين والكويت واليمن وسواها.

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