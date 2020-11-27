ولادة نادرة لشمبانزي بمحمية طبيعية في غينيا

المصدر: كوناكري - أ ف ب

شهدت محمية بوسو في غينيا ولادة قرد شمبانزي صغير للمرّة الأولى منذ سنوات، في ما يعدّ بارقة أمل في ظلّ خطر انقراض هذا النوع من هذا الموقع الطبيعي الذي يتميّز بطابع خاص.

ولاحظ مرشدون في الموقع الأسبوع الماضي أن القردة «فانل» كانت تحمل على بطنها صغيراً، وفق علي غاسبار سوما، مدير معهد الأبحاث البيئية في بوسو. وأضاف سوما: «تمكنّا قبل ثلاثة أيام من التأكّد من جنس الصغير وتبيّن أنه أنثى».

وتعيش قردة الشمبانزي طليقة في بوسو وتتشارك الأراضي والموارد مع السكّان. وهي من أوّل المواقع التي ثبت فيها علمياً استخدام قردة الشمبانزي لأدوات، وهي حجارة تقوم مقام مطرقة وسندان لكسر الجوز. غير أن قردة الشمبانزي مهدّدة بالانقراض في بوسو وقد تراجع عددها إلى سبعة، وهي ثلاثة ذكور وأربع إناث.

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