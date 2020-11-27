متحجرة تُظهر تنوع الطيور المعاصرة للديناصورات

المصدر: (باريس - أ ف ب)

أظهر اكتشاف هيكل عظمي متحجر، لمخلوق يشبه طائر «الطوقان»، عاش قبل 68 مليون سنة، تنوع فصائل الطيور التي عاشت في زمن الديناصورات.

وكان يمكن أن يمر اكتشاف جمجمة الطائر، التي يقلّ طولها عن تسعة سنتيمترات، مرور الكرام، وأن تبقى مجهولة في مستودع المتحجرات، لولا تحليل بالماسح الضوئي، أثار الاهتمام في شأنها.

فالمنقار الكبير المنحني لهذا الطير، الذي أطلق عليه العلماء اسم «فالكاتاكلي فورستيري»، لا يشبه فقط منقار الطوقان، أحد أشهر الطيور المعاصرة، بل الأهم من ذلك، أنه لا يشبه شيئاً معروفاً في وقت وجوده.

وقال باتريك أوكونور، معدّ الدراسة: إن طيور الدهر الوسيط - وهي حقبة جيولوجية تمتد ما بين 250 و65 مليون سنة - كان لديها «منقار لا تخصص معيناً له».

وأضاف أستاذ علم التشريح وعلم الأعصاب في جامعة أوهايو الأمريكية، أن «فالكاتاكلي بدّل هذا الاعتقاد، بمنقاره العالي والطويل الذي لم يكن معروفاً أنه وُجِد خلال العصور الوسطى».

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