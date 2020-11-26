كائنات الفراش مفيدة لصحة الأطفال

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

وجد باحثون في جامعة كوبنهاغن بالتعاون مع المركز الدنماركي لأمراض الربو عند الأطفال في هيرليف ومستشفى جينتوفت، صلة بين الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في غبار فراش الأطفال والبكتيريا لدى الأطفال أنفسهم، وأفادوا بأن هذا الارتباط يشير إلى أن الكائنات الحية الدقيقة قد تقلل من خطر إصابة الطفل بالربو والحساسية وأمراض المناعة الذاتية في وقت لاحق من الحياة.

وفيما يعج فراشنا بالحياة الميكروبية، إلا أن الحياة في مرحلة الطفولة المبكرة هي التي يمكن أن تؤثر في كيفية تطور الكائنات الحية الدقيقة في أجسامنا، وبالتالي مدى قدرتنا على التكيف مع الأمراض المختلفة.

وأفاد موقع «ساينس ديلي»، بأن الباحثين حللوا عينات غبار فراش 577 رضيعاً قبل أن يقارنوها بعينات تنفس 542 طفلاً، لتحديد أي من العوامل البيئية تؤثر في تركيبة الكائنات الدقيقة في غبار الفراش وما إذا كان هناك ارتباط بين الكائنات الدقيقة لغبار الفراش والبكتيريا في الشعب الهوائية للأطفال. ويوضح البروفيسور سورين جيه سورنسن من قسم علم الأحياء: «نرى ارتباطاً بينهما، على الرغم من أنها ليست البكتيريا نفسها».

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