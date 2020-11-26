«مسلّة» غامضة تشعل التكهنات في أمريكا

المصدر: (لوس انجليس - أ ف ب)

عُثر على «مسلّة معدنية» غامضة في صحراء غرب الولايات المتحدة، ما أطلق العنان لمخيّلة الأجسام الطائرة المجهولة ومحبّي أفلام المخرج ستانلي كوبريك حول العالم.

واكتشف مسؤولون محليون كانوا يستطلعون المنطقة لتعداد أنواع حيوانات الضأن، بدهشة كبيرة هذه الكتلة اللامعة مثلّثة الشكل التي يتخطّى علوّها 3.5 أمتار في جنوب ولاية يوتا.

وعاين الموظّفون في إدارة الأمن العام في يوتا هذه «المسلّة المعدنية» ولم يجدوا «أي دليل واضح يدلّ على من يمكن أن يكون وضعها هنا». وسرعان ما انتشر هذا الخبر على الإنترنت، ولفت الكثير من روّاد الشبكة إلى أوجه الشبه مع المسلّات الغريبة من خارج كوكبنا في فيلم «2001، أوديسي الفضاء».

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