ميجان تتحدث بألم عن لحظات فقدانها طفلها الثاني

المصدر: د ب ا

كشفت ميجان دوقة ساسكس اليوم الأربعاء أنها تعرضت للإجهاض مطلع هذا العام، مبينة أنها والأمير هاري "تحطم قلبهما" لفقدان ابنهما الثاني.

وقالت ميجان في مقالة بصحيفة نيويورك تايمز إنها أدركت أنها تفقد طفلها في بطنها أثناء انشغالها بابنها آرتشي في يوليو الماضي، حيث "شعرت بمغص حاد".

وكتبت" بعد تغير حفاضته، شعرت بألم قوي. سقطت على الأرض وهو في يدي".

وبعد ذلك بوقت قصير، تم نقلها إلى المستشفى، حيث تم التأكد من فقدانها طفلها الثاني.

ولم تذكر ميجان، التي تزوجت الأمير هاري دوق ساسكس عام 2018، في أي شهر كان حملها ولا جنس الجنين.

وكتبت في المقال: "بعد ساعات، استلقيت على سرير في المستشفى ممسكة بيد زوجي. شعرت برطوبة كفه وقبلت يده، المبتلة من دموعنا. أخذت أحدق في الجدران البيضاء الباردة، وعيناي هامدتان. حاولت أن أتخيل كيف سنتعافى".

وأضافت "جلست في سرير المستشفى، أشعر بقلب زوجي ينفطر وهو يحاول لملمة حطامي، وأدركت أن الطريقة الوحيدة للبدء في الشفاء هي أن تسأل أولا (هل أنت بخير)؟".

وطالبت الآخرين بطرح نفس السؤال خلال عطلة عيد الشكر السنوية، التي تحل غدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في الوقت " الذي نشعر فيه بالتواصل أكثر من زي قبل " بعد الصدمات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وقال تشارلز سبنسر شقيق الأمير الراحلة ديانا، وعم الأمير هاري، إنه " لأمر مؤسف للغاية" سماع نبأ الاجهاض.

وأضاف في حوار مع برنامج " لوراني" البريطاني مع المذيعة لوراني كيلي" لا أستطيع أن أتصور حزن أي زوجين يفقدان طفلا بهذه الطريقة."

وكان دوق ودوقة ساسكس قد تخليا عن واجباتهما الملكية مطلع هذا العام لبدء حياتهما خارج بريطانيا.

ويعيش الزوجان حاليا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية مع ابنهما آرتشي الذي يبلغ من العمر عاما.

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