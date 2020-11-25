يدفع 3 آلاف بقشيشاً على فاتورة بقيمة 7 دولارات

المصدر: البيان الإلكتروني

فوجئ العاملون في مطعم محلي بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية بقيام أحد الزبائن بترك بقشيش قيمته 3 آلاف دولار على فاتورة بقيمة 7 دولارات.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن صاحب المطعم، بريندون رينغ، أوضح لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، أنه كان يتناول الغداء في مطعمه عندما جاء زبون شبه منتظم للمكان وطلب مشروباً فقط قبل أن يترك بقشيشاً قيمته 3000 دولار.

وقال رينغ: «جاء ذلك المبلغ بعد أن كنت قد قررت أنني سأغلق المطعم حتى يناير (كانون الثاني) القادم بسبب تأثري مالياً بشدة بتفشي جائحة كورونا».

وأضاف: «جاء هذا الرجل وطلب مشروباً وأخذ بضع رشفات منه ثم طلب الفاتورة، قبل أن يأتي إلى طاولتي ويعطيني إياها قائلاً إنه ترك بقشيشاً يرغب في تقسيمه بيني وبين باقي العاملين بالمكان ثم غادر المكان».

وأشار رينغ إلى أنه عندما نظر إلى الأموال التي تركها الرجل وجد بقشيشاً بقيمة 3000 دولار، الأمر الذي لم يصدقه في البداية فأحضر نظارته ليتأكد من الأمر، قبل أن يركض وراء العميل للتأكد من أنه لم يرتكب أي خطأ، إلا أن الرجل، الذي لم يرغب في الكشف عن هويته قال له: «لا، هذا ما قصدته. حظاً سعيداً يا رفاق وسنراكم عندما تفتحون الباب مجدداً».

وقال رينغ: «لقد دفع الرجل بقشيشاً بقيمة 3000 دولار على فاتورة بقيمة 7 دولارات. وعندما شاركت هذا الخبر مع العاملين بالمطعم، اعتقدوا في البداية أنني أمزح، وبعد ذلك بكى بعضهم من السعادة».

وأكد رينغ أن ما حدث هو أفضل ختام لعام صعب عانى فيه خسائر مالية شديدة نتيجة التفشي الواسع لفيروس «كورونا» في البلاد.

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