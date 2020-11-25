كويكب عملاق يقترب من الأرض

المصدر: (دبي - البيان)

مع اقتراب نهاية عام 2020 الذي كان حافلاً بالأحداث التي أثرت على البشرية، تسير 5 كويكبات نحو الأرض خلال يومين متتاليين، وصخرة فضائية تتبعها بعد أيام فقط.

ومن المقرر أن يقترب العملاق 2000 WO107، الذي يقدر قطره بنحو 0.51 كيلومتر، من كوكبنا في الساعة 10.09 صباحاً بتوقيت غرينتش، يوم الأحد 29 نوفمبر، حسب موقع روسيا اليوم.

ولن يتجول الزائر لفترة طويلة، على الرغم من حجمه الهائل، فإنه يسافر بسرعة هائلة، تبلغ 25.07 كيلومتراً في الثانية. كما أنه لن يكون مرئياً لمعظم أبناء الأرض، لأنه عُيّن لما تعتبره وكالة ناسا «تحليقاً قريباً» عند 0.02876 وحدة فلكية (AU) من الأرض - أو 2673409 أميال.

وتُعرِّف ناسا كائناً قريباً من الأرض (NEO)، على أنه أي كويكب أو مذنب، يقترب من 1.3 وحدة فلكية من الأرض. وفي غضون ذلك، سيكون هناك الكثير من النشاط في ساحتنا الخلفية الكونية، مع وجود خمسة كويكبات في المنطقة يومي الاثنين والثلاثاء وحدهما.

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