رسومات كونستابل مخبأة في كتاب منذ 200 عام

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

تم العثور على أربع رسومات غير معروفة، لجون كونستابل؛ أحد أهم رسامي المناظر الطبيعية الإنجليز، مخبأة داخل كتاب عائلي قديم، يضم مجموعة رسائل وقصائد ونكات وأوراق نبات مجففة.

وأفادت صحيفة «غارديان» البريطانية، أن دار سوذبي للمزاد، تحقق في صحة تلك الرسومات، بأنها من إبداع أهم فناني الحركة الرومانسية في بريطانيا فعلاً.

وفي سياق ذلك، قال المتخصص في الرسومات المائية في دار سوذبي، مارك غريفيث جونز: «تلك الأعمال كانت مخبأة لمئتي عام على الأكثر، في ألبوم قامت عائلة مايسون في كولتشستر بتجميعه، وهو مليء بجميع أنواع الأشياء الغريبة والرائعة والصور، إلى جانب تلك الرسومات الأربع».

من بين الرسومات، هناك رسمة مائية لمشهد ريفي موقّع باسم الفنان، وتعود إلى الخامس من أبريل 1794، وكان الفنان في وقتها في السابعة عشرة، ما يجعلها واحدة من باكورة أعماله المعروفة، وستمر خمس سنوات قبل أن يبدأ التدريب كفنان في «الأكاديمية الملكية للفنون». كما هناك رسمة أخرى لمنزل ريفي متداع من القش، تم التأكد أنه رسم أصلي لنقش صنعه الفنان في 1797، وهو النقش الوحيد المتبقي من تلك الفترة، وتوجد نسخة عنه في مجموعة متحف فيكتوريا وألبرت في لندن.

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