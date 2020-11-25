خرائط رقمية مذهلة تجمع الماضي بالحاضر

المصدر: (دبي - البيان)

تعتمد الخرائط الرقمية للمصمم الغرافيكي سكوت راينهارد في صحيفة «نيويورك تايمز»، على دمج تدفق متواصل من البيانات، ولهذا تبدو مهمته اليومية مرتبطة بالتقلبات المتحولة للدورات الإخبارية، لكن المصمم المقيم في بروكلين يأخذ نظرة أوسع في أعماله الأخرى دامجاً خرائط قديمة وبيانات معاصرة عن الارتفاعات المختلفة، في إبداع أعمال رقمية مذهلة تعمل على تقويم الاختلافات في الزمان والمكان في أشكال جديدة تجمع الماضي بالحاضر.

يشير موقع «ذا كولوسال» إلى أنه فيما رسوماته للصحيفة متجذرة في الحاضر المتغير، تقع أعماله الشخصية ضمن سياقات تاريخية.

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