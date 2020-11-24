متنزه «سوبر نينتندو وورلد» الياباني ينبض بالألوان قريباً

المصدر: إعداد: نهى حوا

يبدو أن مشروع بناء المتنزه الترفيهي الضخم «سوبر نينتندو وورلد» في «يونيفرسال استوديوز» باليابان على وشك الانتهاء، حيث يظهر في صورة جديدة نشرتها صحيفة «سانكي نيوز» اليابانية أخيراً، منظر شامل كامل الأوصاف للمتنزه ينبض بالألوان.

وتظهر قلعة «بيتش» عند الزاوية اليسرى السفلية للمتنزه، وهي تشكل المدخل الرئيس للمتنزه حيث يمكن أن يرى الزوار فور الدخول منزل «تود» والعديد من الهياكل التي تشير إلى مراحل اللعبة الإلكترونية، كما يمكن مشاهدة قلعة «باوزر» من مسافة بعيدة.

وأفاد موقع «هايب بيست» بأن قطع نقود معدنية، وثقوباً في السقالات وأنفاقاً ونبات البيرانا وفطراً وأشجاراً ستنتشر في المتنزه، إلى جانب مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية التي تظهر عادة في ألعاب «سوبر ماريو».

وهناك أيضاً لعبة ركوب «ماريو كارت» التي تم بناؤها بتصميم متعدد الأضلاع مستوحى من ثالث نظام ألعاب فيديو «نينتندو 64»، هذا وأفاد الموقع أيضاً بأن لعبة «ماريو موتورز» وغيرها من الهياكل الغريبة ستشكل عدداً قليلاً فقط من المميزات الرائعة للمتنزه الترفيهي الذي طال انتظاره.

هذا ومن المتوقع افتتاح المتنزه في ربيع 2021 قبل موعد الألعاب الأولمبية التي تم تأجيل موعدها.

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