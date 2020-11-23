يحتفظ بعملة معدنية في أنفه نصف قرن

المصدر: البيان الإلكتروني

فوجئ أطباء روس بوجود عملة معدنية في أنف رجل خمسيني، بعدما شعر بألم نتيجة انسداد أحد الممرات الأنفية.

ونقلت صحيفة "عكاظ" أن وزارة الصحة الروسية قالت، أمس، إن المريض زار إحدى عيادات زيلينوغراد يشكو انقطاع التنفس الأنفي بقوة. وبإجراء الفحص بالأشعة المقطعية، تبين أن أحد الممرات الأنفية مسدود تماماً بجسم غريب.

وأضافت أنه بإخضاع المريض لعملية جراحية، وجد الأطباء العملة التي أدت إلى ترسب أملاح الفوسفات وكربونات الكالسيوم، واعترف المريض أنه أدخلها في أنفه وهو في السادسة من عمره، ولم يخبر والديه بالحادثة.

وذكرت الوزارة أن المريض خرج من المستشفى وتحسَّن تنفسه بشكل ملحوظ، حيث انتشل الأطباء العملة التي استقرت في أنفه طيلة حياته.

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