بالفيديو.. حريق في طائرة تابعة للخطوط البريطانية

المصدر: وكالات

شب حريق في طائرة ركاب من طراز "بوينغ 747" تابعة للخطوط الجوية البريطانية في مطار مدينة كاستيلون دي لا بلانا الإسبانية.

وأظهر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ألسنة اللهب تتصاعد مباشرة في قمرة القيادة، حيث ارتفع عمود طويل من الدخان الأسود في الهواء.

وأشارت مصادر إعلامية، إلى أن فرق الإطفاء سارعت إلى مكان الحادث وعملت على إخماد النار، مؤكدة أنه لم يصب أحد بأذى، فيما تعرضت الطائرة لأضرار جسيمة. وفقاً لروسيا اليوم.

وذكرت مصادر مطلعة، أن "الطائرة تقبع في مطار المدينة منذ أغسطس الماضي، وأن شركة الطيران أرسلتها إلى هناك من أجل تفكيكها وبيعها في سوق التجزئة".

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