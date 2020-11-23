«جبل الثلج» حلوى تطورت عبر الزمن

المصدر: إعداد: نهى حوا

قد تختلف أجواء احتفالات عيد الميلاد هذه السنة عن تلك التي اعتاد عليها العالم، لكن أطباق الحلوى المشهورة التي تقدم في تلك المناسبة، سواء أكانت مصنوعة في المنزل أو معروضة في متاجر الحلويات المتخصصة تظل رائجة، وهي عديدة وتختلف من بلد إلى آخر، وقد يكون أشهرها طبق حلوى «بوش دي نويل»، ذلك الطبق الأسطواني الشكل الذي عادة ما يخبز على هيئة فرع شجرة مقطوع، مع إضافة السكر على الوجه ليظهر كالثلج.

لكن هناك أطباق حلوى لذيذة أخرى ليست معروفة كثيراً، ويمكن تقديمها كبديل أحياناً من قبل ربات المنزل خلال المناسبة، وإن كانت ليست من الأطباق التقليدية، من بينها «تورتة جبل الثلج». تلك الحلوى يجري صنعها من الكستناء المحلاة بالقطر والمهروسة على شكل شعيرية مغطاة بالقشدة، وقد أخذت اسمها «مون بلان»، لأن الطبق يشبه جبلاً مغطى بالثلوج. ويقال إن أصل الطبق يعود إلى القرن التاسع عشر وإلى منطقة بييمونتي بإيطاليا، قبل أن يصبح طبقاً مشهوراً يقدم في الخريف والشتاء في متاجر باريس، حيث عمل كثيرون على التفنن في صنعه وجعله خفيف المذاق مع ابتكار نكهات أخرى تلائمه.

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