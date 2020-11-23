منظومة لتقييم قرارات الذكاء الاصطناعي

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

طور فريق من الباحثين من جامعة هارفارد ومعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة تقنية جديدة تساعد الروبوت ومنظومات الذكاء الاصطناعي في استيعاب البيانات التي يتم تغذيتها بها والخروج بقرار ما، ثم تحديد احتمالات الصواب والخطأ في هذا القرار، حسب موقع «تيك إكسبلور» المتخصص في العلوم والتكنولوجيا.

وتعتمد فكرة التقنية الجديدة على تعليم منظومة الذكاء الاصطناعي كيفية اتخاذ القرار ثم وضع مجموعة من الاحتمالات بشأن النتائج المترتبة عليه، اعتماداً على الدلائل التي يتم الاستناد عليها عند اتخاذ هذا القرار. وبناء على هذه الاحتمالات، تقوم منظومة الذكاء الاصطناعي بتقييم درجة الثقة في مدى صحة القرار.

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