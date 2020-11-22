مسار دراجات دائري يصافح الأشجار في بلجيكا

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

صممت استوديوهات بلجيكية مسار دراجات بمفهوم دائري جديد لتقديم تجربة فريدة لمحترفي وهواة ركوب الدراجات ولكن هذه المرة عبر التوغل في الطبيعة واخضرار الأشجار في مقاطعة ليمبورغ.

المسار الجديد غير المألوف مرتفع للغاية بحيث يأخذ راكبي الدراجات لمستويات تصل إلى 10 أمتار فوق سطح الأرض ليتمكنوا من مصافحة قمم الأشجار بأعينهم. ووفقاً لموقع «ديزين» المتخصص الذي اختار المسار عينه لترشيحه ضمن القائمة القصيرة لمشاريع البنية التحتية لهذا العام، حاولت كل من شركة هندسة المناظر الطبيعية BuroLandschap وشركة الهندسة المعمارية De Gregorio & Partners حاولت مراعاة البيئة المحيطة بعدم الإضرار بالأشجار قدر الإمكان، لذلك بني الهيكل الدائري (قطره 100 متر) باستخدام رافعة واحدة تم تركيبها في وسط الدائرة، كما تم تشييد الهيكل الفولاذي المقاوم للعوامل الجوية بأساسات لولبية، بما معناه الاستغناء عن استخدام الخرسانة تماماً.

بالنسبة إلى الأشجار التي كان لا بد من قطعها، فقد تم استثمارها في بناء استراحة بنيت بالقرب من معلم الجذب غير المعتاد للزوار، ومن هنا ولدت تجربة سحرية لراكبي الدراجات عبر المحمية الطبيعية بالقرب من بلدة بوسلاند.

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