أحلام تتغنى بإنسانية محمد بن راشد

المصدر: دبي ـ غسان خروب

«الراحمون يرحمهم الرحمن.. نسأل الله أن يديم رحمته على هذا البلد الطيب».. كلمات نطق بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن تغريدته التي نشرها سموه، أول من أمس، على حسابه الرسمي في تويتر، متوجهاً فيها بالشكر إلى بلدية دبي وللإعلامية رولا الخطيب على قصتها.

ما تضمنته تغريدة سموه من كلمات جميلة وعميقة، كانت كفيلة بأن تحرك مشاعر الفنانة الإماراتية أحلام، التي بادرت إلى رفد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بقصيدة مغناة بصوتها، أهدتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، تغنت فيها بإنسانية سموه، وما يتمتع به من رأفة وما يعمر قلبه من رحمة. وهو ما كشفته مشاهد الكليب المصور الذي امتد لنحو دقيقة كاملة، تظهر فيها معاملة سموه للطيور، ومدى اهتمامه بها، حيث تقول في متن القصيدة:

يد أبو راشد قد مدها أفقاً

ما مثلها في بلاد الله من أفق

القصيدة المغناة، التي لم تبح أحلام باسم مؤلفها، لقيت ثناء وتفاعل متابعي الفنانة أحلام، حيث نجح كليب القصيدة المصور في تحقيق نسبة مشاهدة عالية تجاوزت 7000 مشاهدة خلال ساعة واحدة من إطلاق أحلام له على حسابها في تويتر، حيث أرفقته «فنانة العرب» بتغريدة قالت فيها: «حتى الطيور تحبه ويحبها ويعتني بها ويرعاها.. قائدنا بو راشد.. حفظك الله وأدام خيرك.. وزادك رحمة على جميع مخلوقات الله».

ترشيح

من جهة ثانية، تردد اسم الفنانة أحلام كثيراً ضمن هاشتاغ «أوائل الإمارات»، حيث قام عدد من متابعيها بترشيح اسمها لتكون ضمن كوكبة المكرمين في أوائل الإمارات، واعتبر متابعو أحلام أنها تستحق التكريم بعد إطلاقها، مع بداية أزمة كورونا، لمبادرة «ساعة الصفر» لتوعية المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفي الوقت ذاته كشفت أحلام عبر تغريداتها عن انتهائها من تسجيل آخر أغنيات ألبومها الجديد، والذي بدا «ناجحاً قبل صدوره»، فقد حظيت تغريداتها حول الألبوم باهتمام الجميع، وخلالها كشفت عن تعاونها مع ثلة من الشعراء والملحنين، من بينهم الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن عبدالمحسن، والأمير عبدالرحمن بن مساعد، والأمير سعود بن عبدالله، ومعتزة، وقوس، وعبدالرحمن العثمان، وخالد العوض، وفيصل الشعلان، والجادل، وأحمد الصانع، وعبدالله بوراس، ونايف صقر، وسعود البابطين، ومساعد الرشيدي، وحسان العبيدلي.

أحلام وفي ردها على إحدى تغريدات الشاعر الإماراتي حسان العبيدلي، والتي طلب فيها الاستعجال في إصدار الألبوم، قالت: «ألبومي سيكون ناجحاً بوجود اسمك شاعرنا الكبير، في عمل أعتقد وبلا مبالغة، ستتغنى به الأجيال القادمة، عمل يُدرس مع الملحن الفنان العبقري الكبير عبد القادر الهدهود.. شكراً لوجودكم معي»، ليرد عليها العبيدلي بالقول: «ليس لدينا شك يا فنانة العرب بأن ألبومك سيكون أكثر من رائع، ورغم أنني اشتغلت معك في أكثر من عمل سابق، إلا أن هذا العمل سيكون مختلفاً، بوجود أسماء ونخبة من شعراء الوطن العربي والملحنين»، متمنياً لها التوفيق. في حين علق الملحن عبد القادر الهدهود، بالقول: «أم فاهد.. أنت الذوق والتقدير والإبداع كله، وصوتك في العمل هو جوهرة التاج.. والأستاذ حسان أبهرني بإبداعه وزادني شرفاً بالتعامل معه».

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