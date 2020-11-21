محاربة «كورونا» بالطائرات المسيّرة

المصدر: دبي - البيان

قررت سلسلة متاجر «وولمارت» الشهيرة إطلاق حملة فريدة من نوعها، لتوصيل أدوات فحص فيروس «كورونا» المستجد إلى المنازل باستخدام الطائرات من دون طيار «المسيّرة»، في ولاية تكساس الأمريكية، حسب موقع سكاي نيوز.

ووفقاً لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، قررت «وولمارت» بالتعاون مع مركز فحوصات «كويست»، تنفيذ برنامج تجريبي، يتم خلاله توصيل عدة فحص «كورونا» إلى المنازل، بدءاً بمدينة إل باسو في تكساس، باستخدام الـ«درونز». وستتم عمليات التوصيل للمنازل التي تقيم فيها عائلات، ضمن محيط 2.4 كم من مركز التوصيل، وهو موقع «وولمارت» الرئيسي في إل باسو. وقال عمدة المدينة دي مارغو، في مؤتمر صحافي: «عملية التوصيل للمنازل عبر الدرون ستساعد المواطنين في المدينة على محاربة (كوفيد 19) من داخل منازلهم».

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