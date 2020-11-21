«البولشوي» يحتفل بذكرى راقصة الباليه بليسيتسكايا

المصدر: دبي - البيان

حلت أمس الذكرى الـ95 لميلاد راقصة الباليه الروسية البارزة، مايا بليسيتسكايا (1925 – 2015). وبهذه المناسبة أقام مسرح البولشوي أول من أمس حفل تقديم طبعة جديدة لكتابها «أنا مايا بليسيتسكايا». وبادر زوجها المؤلف الموسيقي روديون شيدرين، إلى إصدار الطبعة الـ16 المصورة لكتاب زوجته الراحلة باللغة الروسية والتي بلغ عدد نسخها 3 آلاف نسخة، حسب موقع روسيا اليوم. وأعد، شيدرين، مقدمة شخصية لها. كما قدم للطبعة المصورة صوراً فوتوغرافية من أرشيفه العائلي. وقالت المتحدثة الرسمية باسم «البولشوي» كاترينا نوفيكوفا إن «المسرح كان قد أجرى محادثات مع المؤلف الموسيقي، روديون شيدرين ليحضر إلى حفل تقديم الكتاب في موسكو. لكن أموره الشخصية منعته من الحضور». ويقام يوم 20 نوفمبر في مسرح «البولشوي» الحفل الموسيقي الكبير بمناسبة حلول الذكرى الـ95 لميلاد راقصة الباليه الكبيرة. أما مسرح «ماريينسكي» في بطرسبورغ فيقدم اليوم للجمهور أمسية الباليهات التي شاركت فيها مايا.

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