نيزك يدخل الغلاف الجوي للأرض

المصدر: دبي - البيان

أضاء نيزك سماء الليل فوق المحيط بالقرب من أستراليا، وظهر على شكل كرة نارية متوهجة ثم تحطم فوق المحيط، والتُقط المشهد المذهل بالكاميرا. وكانت سفينة أبحاث تبحر في المياه قبالة سواحل تسمانيا في اللحظة المثالية، ما سمح للكاميرات بالتقاط صور للنيزك أثناء دخوله الغلاف الجوي للأرض. ورُصد وميض الضوء الساطع، الذي لمع باللون الأخضر للعين المجردة، حسب موقع روسيا اليوم.

وانتشرت تقارير المشاهدة عبر وسائل الإعلام، لكن الكاميرات الوحيدة التي التقطته كانت تلك الموجودة على متن CSIRO RV Investigator.

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