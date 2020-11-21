ما حقيقة تعرض الأرض لـ 3 أيام من الظلام في شهر ديسمبر؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، حقيقة ما أثير بشأن تعرض الكرة الأرضية للظلام لمدة 3 أيام في شهر ديسمبر.

وأكد "القوصي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة "القاهرة والناس" وفق موقع فيتو أن ما تردد بشأن ظاهرة ظلام الأرض لمدة 3 أيام أمر مستحيل وخيال علمي.

وتابع: "الأرض لن تخرج عن مدارها ولن يحدث إظلام على الإطلاق لأن الشمس تحمل طاقة هائلة جدًا وهي ما تخرج الضوء وعلميًا غير موجود أن تختفي طاقة الشمس الهائلة".

وشدد على أنه لم يحدث منذ قبل أن تظلم الكرة الأرضية ظلامًا تامًا.

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