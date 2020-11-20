فيديو..الشمس تغيب عن هذه المدينة ولن تعود قبل 66 يوماً

المصدر: البيان الإلكتروني

على الرغم من اننا نشتكي أحياناً من الشمس وحرارتها الشديدة، ولكن هل تخيلنا ماذا يحدث لنا إذا استيقظنا يومًا فلم نجد الشمس؟

ففي ظاهرة فلكية غريبة تتكرر كل عام في هذا التوقيت، غربت الشمس عن سماء مدينة أوتكياغفيك في ولاية ألاسكا الأمريكية، معلنة بدء غيابها السنوي الذي يستمر 66 يوما.

وظهرت الشمس لآخر مرة خلال هذا العام في أوتكياغفيك، الأربعاء، ثم رحلت تاركة المدينة النائية في "إظلام قطبي" سيعيشه سكانها لأكثر من شهرين، وفقا لسكاي نيوز.

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