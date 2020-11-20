المخلفات البلاستيكية خطر يتهدد الحياة البحرية

عندما يعثر بشكل متزايد على حيوانات بحرية نافقة، إثر ابتلاعها مخلفات بلاستيكية، فهذا أمر يثير غضب الناشطين البيئيين، خصوصاً أن هذه الثدييات تكون في الغالب من الأنواع المهددة بالانقراض.

فقد عُثر أخيراً على خروف بحر نافق في فلوريدا، ابتلع عدداً كبيراً من الأكياس البلاستيكية، شكّلت كرة بحجم حبة شمام في معدته، كما وُجدت سلحفاة صغيرة، وبطنها مثقوب بشظايا بلاستيكية صغيرة.

ومنذ عام 2009، عُثر على طول السواحل الأمريكية، على نحو 1800 من ثدييات وسلاحف بحرية، ابتلعت مخلفات بلاستيكية أو علقت بها، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة «أوشيانا» البيئية.

ويهدف تقرير المنظمة، إلى وصف التأثير التراكمي للتلوث البلاستيكي على الحيوانات البحرية في الولايات المتحدة، خلال العقد الماضي، رغم عمليات إعادة التدوير المتزايدة.

وقد وجد باحثون أن أكثر المخلفات التي تم ابتلاعها، كانت خيوط صنارات الصيد، والأغطية البلاستيكية، والأكياس والبالونات وأغلفة الطعام، في حين كانت أحزمة التوضيب والأكياس والبالونات بشرائط، المسؤولة عن حوادث التشابك. (واشنطن - أ ف ب)

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