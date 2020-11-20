«الجينسنغ» علاج مضاد للصلع

المصدر: دبي - البيان

يصعب للغاية مواجهة تساقط الشعر، لأنه غالباً ما يكون نتيجة عمليات طبيعية في الجسم، مثل الصلع الوراثي. وحسب موقع روسيا اليوم، فقد قرر الباحثون أن هذا النوع من تساقط الشعر مرتبط بهرمونات تسمى الأندروجينات. ولحسن الحظ، حدد الباحثون عدداً من العلاجات التي تعطل هذه السلسلة من الأحداث. وثبت أن الجينسنغ، وهو علاج عشبي شائع، يعزز نمو الشعر عن طريق تثبيط إنزيم d 5-alpha reductase. وتعد الجينسنوسيدات مكونات نشطة للجينسنغ، ويعتقد أنها مسؤولة عن تأثيرها الإيجابي على الشعر. وفي العديد من التجارب التي أجريت في الجسم الحي، أبلغ عن التطبيق الموضعي لمستخلص الجينسنغ لتعزيز نمو الشعر.

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