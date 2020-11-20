المصعد الأطول في العالم يعود إلى العمل

المصدر: دبي - البيان

تحتضن حديقة «تشانغ جياجيه» الواقعة وسط الصين، أعلى مصعد خارجي في العالم، يبلغ طوله 362 متراً، وبُني على جرف يطل على مناظر طبيعية خلابة، حسب موقع سكاي نيوز.

وبمقدور المصعد - الذي أعيد تشغيله للزوار بعد توقف نجم عن تفشي فيروس كورونا، وإجراءات الإغلاق التي اتخذتها دول كثيرة حول العالم لوقف تفشي الوباء - الوصول إلى القمة خلال 88 ثانية فقط.

وتشتهر المنطقة بإلهامها للمخرج الأمريكي جيمس كاميرون لكتابة فيلم «أفاتار»، الحائز على جائزة أوسكار، والذي تم تصويره فيها.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن ليو جي، مدير الشركة التي تشغّل المصعد المعروف باسم «100 تنين» قوله إن «المكان مميز بمناظره الطبيعية، كما أن طبيعة الجرف الجيولوجية تعد مثالية لتركيب مثل هذا المصعد الذي يجذب السياح».

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