«ببغاء» يفوز بقلوب النيوزيلنديين للعام الثاني

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

أول طائر يتم اختياره مرتين لمركز طائر العام في نيوزيلندا، إنه محبوب السكان لعام 2020، الكاكابو أو الببغاء البومة، الذي ينجح في اجتذاب النيوزيلنديين، أولاً لما يتمتع به من كاريزما عالية، و«قدرة هائلة على البقاء»، حسب براونين جاينيس من فريق إنقاذ ما يسمى بـ «الكاكابو»، الذي لم يتبقَ منه سوى بضع مئات.

ومع أنه لا يوجد تمويل أو موارد إضافية مرتبطة بجائزة طائر العام، إلا أنها تساعد في إبقائه في أذهان الناس، علماً بأنه رغم التعاطف الكبير الذي يلقاه طائر الببغاء البومة، إلا أنه لا توجد سوى أماكن قليلة يمكن أن يوجد فيها، وقد تم إنقاذه من خطر الانقراض، ليبقى نادر الوجود. وقد برز في مصاف النجومية، بعد عدد من المرات التي ظهر فيها على شاشة التلفزيون.

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