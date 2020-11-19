وداعاً للنظارات.. شاشات ثورية تصحح النظر

المصدر: (إعداد: راضية آيت خداش)

كشفت شركة Nanoveu الأسترالية عن شاشة حماية ثورية، يمكنها تصحيح ضعف البصر لحالات الإصابة بطول النظر، أثناء استخدامها، دون الحاجة لارتداء النظارات.

الشاشة المتطورة (EyeFyx) عبارة عن غطاء يمكن وضعه على شاشة كمبيوتر محمول بمقاس 14 بوصة، وتضم تطبيقاً برمجياً لضبط معدل الرؤية وفقاً للوصفات الطبية. تضم الشاشة شريحة رقيقة تعمل كعدسة بصرية واسعة النطاق تعمل وفق برنامج خاص يتحكم في دقتها. وتعمل الشاشة على تصحيح النظر بشكل فعال من خلال اتباع مجموعة من الوصفات الطبية، ما يلغي الحاجة إلى النظارات.

وذكر موقع «Small Caps»، أن العدسة تعمل مع برمجيات قادرة على تحويل الشاشة في الوقت الحقيقي بمعدل تحديث بنحو 60 إطاراً في الثانية مع خسارة طفيفة في جودة الشاشة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة Nanoveu، ألفريد تشونغ، إن النموذج الأولي للشاشة أظهر «نتيجة رائعة» وتم تصميمه وفق تكنولوجيا رائدة عالمياً، وحصلت الشركة على براءة اختراع من مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة.

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